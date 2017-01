Schwerer Unfall zwischen Devese und Ihme-Roloven.© Uwe Dillenberg

| Frerk Schenker

Hemmingen

Autofahrer stirbt nach schwerem Unfall

Bei einem schweren Unfall zwischen Devese und Ihme-Roloven ist am Sonnabend ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann war am Abend auf der Straße zwischen den Hemminger Ortsteilen gegen einen Baum geprallt. Trotz intensiver medizinischer Versorgung starb der Mann am späten Abend.