| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Auto aufgebrochen und Lenkrad gestohlen

Ein Lenkrad mit Airbag haben Unbekannte aus einem BMW SUV in Hemmingen-Westerfeld gestohlen. Die Täter schlugen in der Zeit von Donnerstag, 20.30 Uhr, bis Sonnabend, 10 Uhr, die Dreieckscheibe der hinteren Beifahrertür ein. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen an der Straße Kleines Feld geparkt.