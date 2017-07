Das sogenannte Quartiershaus wird als eines der letzten Gebäude noch errichtet.© Tobias Lehmann

Arnum

Das Neubaugebiet Bockstraße ist bald fertig

Die Arbeiten im Neubaugebiet südlich der Bockstraße in Arnum sollen Ende dieses Jahres nahezu abgeschlossen sein. Straßen, Wege und Plätze werden in den nächsten Monaten fertig gestellt. Das kündigt der Geschäftsführer des Investors GlaserProjektInvest (GPI), Patrick Glaser, an.