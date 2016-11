Anika Bollmann (Mitte, hinten) freut sich mit (von links) Oliver Pocher, Arno Koch, Susanne Sommerer, Regina Haring und Pablo Grande aufs Finale.© ORF/Roman Zach-Kiesling

| Andreas Zimmer

Arnum

Anika Bollmann im Finale von ORF-Castingshow

Auch von Jurymitglied Oliver Pocher gab es ein Ja: Eine frühere Arnumerin ist zurzeit in einer Castingshow im österreichischen Fernsehen zu sehen. Im Ensemble „Ladies & Gentleman“ hat es Anika Bollmann jetzt sogar ins Finale in Wien geschafft. ORF1 zeigt es am Freitag, 25. November, ab 20.15 Uhr.