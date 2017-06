Die Feuerwehr rückt wegen eines Brandalarms in der Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen aus. © Symbolbild

| Tobias Lehmann

Hemmingen-Westerfeld

Angebranntes Essen löst Brandanlage aus

Ein angebranntes Essen in der Flüchtlingsunterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße in Hemmingen-Westerfeld hat am Donnerstag gegen 16 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Ortsfeuerwehren aus Hemmingen-Westerfeld, Devese und Wilkenburg rückten mit 23 Einsatzkräften in sechs Fahrzeugen an.