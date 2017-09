Die Feuerwehr ist in Hemmingen-Westerfeld im Einsatz.© Fieguth (Feuerwehr)

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Nächtlicher Alarm in Flüchtlingsunterkunft

Ein angebranntes Essen in einer Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen-Westerfeld hat die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der Ortsfeuerwehr ging der Alarm am Mittwoch gegen 23.55 Uhr ein.