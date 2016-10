Udo Scherer (von links), Dirk Härtel, Rudolf Hoffmann und Michael Maier freuen sich auf die Eröffnung der Fahrradwerkstatt. © Tobias Lehmann

Hemmingen-Westerfeld

Flüchtlingsunterkunft wird Kreativzentrum

An Hemmingens größter Flüchtlingsunterkunft soll ein Kreativzentrum mit verschiedenen Angeboten entstehen. Den Beginn macht der ADFC, der auf dem Gelände an der Heinrich-Hertz-Straße 23 in Hemmingen-Westerfeld im November eine Fahrradwerkstatt eröffnen will.