Am Linienbus läuft die Bremse heiß

| Andreas Zimmer

Pattensen-Mitte

Durch das umsichtige Handeln hat eine Busfahrerin in Pattensen-Mitte ein Feuer verhindert. Nach Angaben der Feuerwehr war bei einem Linienbus die Bremse heiß gelaufen. Die Fahrerin hatte dies rechtzeitig bemerkt, den Notruf abgesetzt und vorsichtshalber Pulverlöscher eingesetzt.

Pattensen-Mitte. Der Regiobus der Linie 300 stand am Mittwoch nahe des Kreisels am Ortsausgang von Pattensen in Richtung Arnum. Als die Ortsfeuerwehr Pattensen gegen 16 Uhr alarmiert wurde, hieß es zunächst ein Reifen eines Linienbusses am Kreisel an der Koldinger Straße würde brennen. Tatsächlich sei der Bus an dem Kreisel am anderen Ortsende gewesen, erläuterte Stadtfeuerwehrsprecher Henning Brüggemann. "Die Ortsangabe der Alarmierenden war nicht ganz korrekt."

Als die Feuerwehr dort war, stellte Gruppenführer Mirko Müller fest, dass am linken Hinterrad des Busses die Bremse heiß gelaufen war. Mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug kühlten die Helfer die Bremsanlage solange, bis keine Gefahr mehr bestand. Brüggemann lobte das umsichtige Handeln der Busfahrerin. Wegen der "enormen Hitzeabstrahlung und Rauchentwicklung an der Felge" sei sie zunächst von einem Feuer ausgegangen. Für die 19 Feuerwehrleute, die mit drei Fahrzeugen herbeigeeilt waren, endete der Einsatz gegen 16.45 Uhr.