Die KGS in Hemmingen-Westerfeld.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

14 KGS-Lehrer an fünf Grundschulen abgeordnet

14 Lehrer der Hemminger KGS werden ab nächster Woche bis Ende Juli 2018 an bestimmten Tagen in der Woche an Grundschulen in der Region Hannover unterrichten. Sie gehören zu den Pädagogen, die abgeordnet worden sind.