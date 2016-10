Hemmingen-Westerfeld

Rund 100 Schüler zeigen am Dienstag, 25. Oktober, in der Hemminger KGS ihr Können. Ab 18 Uhr treten im Forum mehrere Orchester- und Chorkurse auf. Die Bandbreite reicht von klassischen Werken wie "Eine kleine Nachtmusik" bis zu bekannten Musicalmelodien und zum Rockklassiker. Der Eintritt ist frei.

Hemmingen-Westerfeld. Für das Konzert an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld haben die Schüler eine Woche lang im Harz geprobt. Die Schüler der fünften Klasse werden am Dienstag ihren ersten Auftritt absolvieren.

Von Stephanie Zerm