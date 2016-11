Dachstuhlbrand in Everloh: Mehr als hundert Einsatzkräfte waren bei einem Dachstuhlbrand an der Nenndorfer Straße in Everloh an der B65 im Einsatz. © Rabenhorst

Feuerwehreinsatz an der B65

Zweifamilienhaus in Gehrden steht in Flammen

In der Nacht zu Sonnabend hat ein Wohnhaus in Gehrden Feuer gefangen. 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um den Dachstuhlbrand in Everloh unter Kontrolle zu bringen. Zwei Helfer wurden leicht verletzt. Die Bewohner hatten sich ins Freie retten könnten. Lediglich zwei Kaninchen musste die Feuerwehr noch befreien.