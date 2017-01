Der Gehrdener Wochenmarkt zieht Mitte Februar von der Innenstadt zum ehemaligen Festplatz. Die Stadt bittet den Kunden einen Bus-Shuttle-Service an.© Nils Oehlschläger

| Dirk Wirausky

Gehrden

Kleinbus fährt zum Wochenmarkt

Der Wochenmarkt wird von der Innenstadt auf den ehemaligen Festplatz an der Lange-Feldstraße verlegt. Erstmals werden die Händler ihre Stände vermutlich am 16. Februar dort aufbauen. Derweil gibt es auch Kritik an dem neuen Standort.