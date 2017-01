Am Steintor soll eine verkehrsberuhigte Tempo-20-Zone eingerichtet werden.© Anna Rüstig

| Dirk Wirausky

Gehrden

Tempo-20-Zone am Steintor

Tempo-20-Zone und an zwei neuralgischen Punkten Zebrastreifen: So soll in groben Zügen die künftige Verkehrsregelung am Steintor aussehen.