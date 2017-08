Das hannoversche Ensemble The King's Delight spielt in der Gehrdener Margarethenkirche.© privat

| Dirk Wirausky

Gehrden/Leveste

Klangwelt der englischen Renaissance

Das Ensemble The King's Delight ist am Sonnabend, 19. August, in der Gehrdener Margarethenkirche zu hören. Es ist der Auftakt zur BellaBarock-Konzertreihe.