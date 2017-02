Die Feuerwehr muss zu einem Schornsteinbrand in Gehrden ausrücken.© Archiv

| Dirk Wirausky

Gehrden

Feuerwehr löscht Schornsteinbrand

Schornsteinbrand an der Teichstraße: In einem der Abzüge eines Zweifamilienhauses hatten sich am Montagabend Rußablagerungen entzündet. Die Feuerwehr wurde alarmiert.