Die Sanierung der K231 in Gehrden wird fortgesetzt. Die Folge sind Verkehrsbehinderungen.© Wirausky

| Dirk Wirausky

Gehrden

Sanierung der K231 geht weiter

Im Auftrag der Region Hannover wurde in der vergangenen Woche bereits die Fahrbahn der Kreisstraße 231 in der Ortsdurchfahrt Gehrden erneuert. In der nächsten Woche sind nun auch die beiden Kreisel im Streckenverlauf an der Reihe.