Das ist der neue Ditterker Ortsrat (von links): Garonne van der Made, Reinhard Runge, Ralf Wegmann, Achim Flohr und Elke Sperling.© Picasa

Ditterke

Ein Politikneuling wird Ortsbürgermeister

In der konstituierenden Sitzung des Ortsrates Ditterke ist Ralf Wegmann zum neuen Ortsbürgermeister gewählt worden. Als Stellvertreter steht ihm in den nächsten fünf Jahren Reinhard Runge zur Seite - beide gehören der Bürgerliste Ditterke an.