Der neue Ortsrat in Redderse mit Frank Thaler (von links), Axel Gröper, Melanie Greger, Philipp Felsen und Ernst-August Hohmann.© Wirausky

| Dirk Wirausky

Redderse

Wachablösung in Redderse

Er dürfte einer der jüngsten Ortsbürgermeister in der gesamten Region sein: Der erst 24-jährige Philipp Felsen (CDU) steht künftig an der Spitze des Ortsrates in Redderse. Er ist Nachfolger von Ernst-August Hohmann (SPD), der nicht ganz freiwillig ins zweite Glied zurückgerückt ist.