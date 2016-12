Einstimmung auf Weihnachten: Musiker der Gehrdener Feuerwehr spielen an Heiligabend an verschiedenen Orten der Stadt auf.© Heidi Rabenhorst

Gehrden

Musiker stimmen auf Heiligabend ein

18 Musiker der Freiwilligen Feuerwehr haben am Heiligen Abend die Gehrdener auf festliche Tage eingestimmt. An fünf Spielorten war der Musikzug, wie seit mehr als 40 Jahren üblich, in den Nachmittagsstunden im Stadtgebiet unterwegs.