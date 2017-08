Matthias Miersch diskutiert mit den Bewohnern in der Seelzer Straße.© Stephan Hartung

Gehrden

Miersch macht Wahlkampf im roten Pavillon

Am Mittwoch erfolgte für ihn der Wahlkampfauftakt, am Donnerstag war er in Wennigsen und Ronnenberg im Einsatz. Gestern besuchte Matthias Miersch (SPD) Gehrden. An der Seelzer Straße kam der Bundestagsabgeordnete mit Bürgern ins Gespräch.