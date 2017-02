Am Ende gab es stehende Ovationen für die Margarethenkantorei und die Solisten: Eva Herzig (von links)Sopran), Sebastian Franz (Tenor), Fenja Wagner und Carolin Gruhl (Schlagzeug), Christian Windhorst, Christine Köhler (Alt) und Hildebrand Haake (Bass).© Rabenhorst

Gehrden

Kantorei begeistert mit Haydn-Messe

Am Ende herrschte großer Jubel: Stehende Ovationen gab es für die Solisten, das Orchester und die Margarethenkantorei mit ihrem Leiter Christian Windhorst am Sonnabendabend in der Margarethenkirche, die mit 150 Zuhörern gerne besser gefüllt hätte sein können.