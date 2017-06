Vor ihrer Abreise nach Spanien, bekommen die 100 Jugendlichen einen Reisesegen.© Elena Everding

Gehrden

Mit Reisesegen auf nach Spanien

Mehr als 100 Jugendliche aus den Kirchenkreisen Ronnenberg, Burgdorf und Laatzen-Springe - kurz RoBuLaS - sind am Sonnabend von Gehrden aus in die Sommerfreizeit nach Spanien gestartet. Zum zweiten Mal bieten sie gemeinsam Ferienfahrten an. Bereits am Mittwoch war eine andere Gruppe nach Italien gereist.