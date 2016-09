Wichard von Heyden, Thomas Sperling und Christoph Paschek laden zu zwei spannenden und interessanten Vortrags- und Gesprächsabende ein. Es geht um das Christentum und den Islam.© Wirausky

Gehrden

Was eint und was trennt in der Religion?

Der Ökumenischer Arbeitskreis Gehrden lädt nach den Herbstferien zu zwei Vorträgen in den Bürgersaal ein. Das Thema lautet "Was eint - was trennt in der Religion?"