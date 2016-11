Im vergangenen Jahr beschenkte Kayleigh-Eileen Rohrig als Weihnachtsfrau die Kinder – jetzt wird ein Nachfolger gesucht.© Rabenhorst

| Björn Franz

Gehrden

Weihnachtsmann dringend gesucht

Es ist in Gehrden eine schöne Tradition in der Vorweihnachtszeit: Vom 1. bis zum 23. Dezember kommt der Weihnachtsmann in die Innenstadt und beschenkt täglich die Kinder. Doch jetzt gibt es ein kleines Problem: es fehlt ein Weihnachtsmann.