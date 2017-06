Die Feuerwehrleute streuen eine Benzinspur auf der Große Bergstraße ab.© Stephan Hartung

Gehrden

Feuerwehr muss auf Radrennstrecke eingreifen

Wegen des Radrennens um den Bürgerpreis der Stadt Gehrden am Sonntag, 11. Juni, wird die Gartenstraße zwischen 13 und etwa 19 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Am Freitag war auf dem Rundkurs aber zunächst einmal die Feuerwehr im Einsatz, nachdem ein Auto größere Mengen Benzin verloren hatte.