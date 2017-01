Die Kleine Bergstraße ist bald in anderer Richtung befahrbar.© Stephan Hartung

| Dirk Wirausky

Gehrden

Kleine Bergstraße: Bald in andere Richtung

Die Einbahnstraßenregelung an der Kleinen Bergstraße in Gehrden wird geändert. Künftig können die Autofahrer nur noch vom Schäfereiweg in die Große Bergstraße fahren. Damit soll die Parkplatzsituation in der engen Straße verbessert werde.