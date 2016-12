Die Täter sind auf der Flucht.© Uwe Dillenberg

Commerzbank-Filiale

Geldautomat in Gehrden gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in der Commerzbank-Filiale in Gehrden gesprengt. Die Filiale wurde durch die Detonation stark beschädigt. Trümmerteile flogen auf die Straße.