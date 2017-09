Sabine Ehrke kandidiert im Wahlkreis 47 für die AfD.© Björn Franz

Gehrden

Politik-Neuling mit Chancen auf Berlin

Die in Gehrden lebende Sabine Ehrke kandidiert für die AfD bei der Bundestagswahl. Dabei rechnet sich die 52-Jährige im Wahlkreis 47 als Direktkandidatin keine realistischen Chancen aus - aber über ihren Listenplatz 8 in Niedersachsen könnte sie durchaus in den Bundestag einziehen.