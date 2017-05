Zydeco Annie wirbelt bei Konzerten mit dem Akkordeon über die Bühne. Die Swamp Cats begleiten sie.© privat

Unser Veranstaltungstipp

Vom Rathaus in die heißen Sümpfe

Die Band Zydeco Annie & Swamp Cats spielt am Pfingstsonntag, 4. Juni, in der Bluesmatinee am Rathaus. Die Band entführt ihre Zuhörer in den tiefen Süden der USA. Musikalisch sind die Musiker im French Quarter von New Orleans zu Hause. Ab 11 Uhr kombinieren sie Cajun-Rhythmen mit Blues und Soul.