Rund 300 Zuschauer wollen das zweite Konzert der Bluesmatinee hören. Sie mussten einen heftigen Regenguss aushalten.© Benjamin Behrens

Garbsen

Blues-Fans sind wasserfest

Lisa Lystam Family Band hatten die Bluesmatinee eröffnet, am Sonntag waren Holger Daub & Tim Lothar an der Reihe. Die beiden Bluesmusiker schlugen etwas ruhigere Töne an, deren Texte klassische Themen des Genres, wie etwa die Liebe, aufgreifen. Die Zuhörer mussten einen verregneten Konzertbeginn aushalten.