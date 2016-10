Die Polizei fahndet nach zwei falschen Telekom-Mitarbeitern im Raum Marienwerder/Garbsen.© Symbolbild/Holz

| Markus Holz

Auf der Horst/Marienwerder

Trickdiebe kommen als Telekom-Männer

Am Donnerstag haben sich zwei Männer als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben und aus einer Wohnung an der Straße Große Pranke in Marienwerder 2000 Euro gestohlen. An der Leonidengasse, Auf der Horst, verließen sie eine zweite Wohnung ohne Beute.