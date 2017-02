Zwei Einsätze in wenigen Minuten: In Berenbostel haben Container gebrannt.© dpa (Symbolbild)

Garbsen

Zwei Container brennen in Berenbostel

Am frühen Sonntagmorgen haben zwei Container in Berenbostel gebrannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zum ersten Mal wurde die Feuerwehr gegen 6.50 Uhr gerufen, weil ein Container an der Liebermannstraße in Flammen stand.