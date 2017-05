Diebe haben in Berenbostel aus zwei Autos die Navigationssysteme und Airbags gestohlen.© Symbolbild

Garbsen

Zwei Autos in Berenbostel aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag sind in Berenbostel zwei Autos aufgebrochen worden. Der VW Touran und der Mercedes Vito standen auf dem Parkplatz an der Robert-Hesse-Straße. Die Diebe schlugen die Scheiben ein und nahmen jeweils die Navigationsgeräte und die Fahrerairbags mit.