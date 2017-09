Die Feuerwehr fällt den Baum, der schon teilweise umgeknickt war.© Gerko Naumann

Garbsen

Wind knickt Baum am Kindergarten um

Der Wind hat am Mittwochnachmittag einen Baum am Kindergarten St. Raphael im Stadtteil Auf der Horst umgeknickt. Die Ortsfeuerwehr Garbsen rückte daraufhin an und fällte den Rest mithilfe einer Kettensäge. Auch die Feuerwehren aus Osterwald, Schloß Ricklingen und Berenbostel waren im Einsatz.