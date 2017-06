In der Rathaushalle ist beim Fest der Vereine immer viel los.© Stadt Garbsen

| Bernd Riedel

Garbsen

Vielfalt beim Fest der Vereine

Das zehnte Fest der Vereine ist in Vorbereitung. Am Sonntag, 18. Juni, präsentieren unter dem Motto "Aktiv in Garbsen" rund 70 Einrichtungen, Verbände, Vereine und Clubs ihre Angebote und Programme. Zwischen 11 und 17 Uhr besteht rund um das Rathaus die Gelegenheit, die Vielfalt der Freizeitgestaltung in der Garbsener Vereinslandschaft kennenzulernen.