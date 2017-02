Die Bordell-Frage und das Praktiker-Gebäude: Wohin geht der Weg?© Bernd Riedel

| Bernd Riedel

Garbsen

Bordell sollte zuerst an den Kochslandweg

So zerstritten Garbsen in der Bäder-Frage ist, so einig scheinen sich Verwaltung, Politik und Bürger in der Bordell-Frage zu sein: Ablehnung auf ganzer Linie. Wie ein Bordell zu verhindern ist, darüber gehen die Meinungen allerdings weit auseinander.