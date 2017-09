Verletzt auf der Flucht: Die Polizei sucht einen Radfahrer, der ein Auto in Altgarbsen erheblich beschädigt hat.© dpa (Symbolbild)

Garbsen

Verletzter Radfahrer flüchet nach Unfall

Ein Radfahrer ist am Sonnabendmorgen an der Bachstraße gegen ein Auto gefahren. Obwohl sich der Mann dabei verletzt hat, fuhr er davon. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und Hinweise auf den Unfallverursacher.