Die Folkloregruppe Hellas füllt die Tanzfläche. Nachwuchssorgen hat die Vereinigung der Griechen in Hannover und Umgebung nicht.

Garbsen

"Jassas" sagt man in der Heimat

Traditionelle Tänze, landestypisches Essen und über 400 gut gelaunte Gäste: Am Wochenende hat die Vereinigung der Griechen in Hannover und Umgebung im Forum der IGS ihr fünfzigjähriges Bestehen gefeiert. Manche zieht es immer noch in die alte Heimat - andere üben harsche Kritik an Griechenland.