Helga Kiefeld und Dieter Albrecht vom Verein Leselust verteilen die Lesetaschen an die Klasse 1a der Grundschule Osterwald.© Jutta Grätz

Garbsen

In diese Lesetaschen passen viele Abenteuer

Der Verein Leselust verteilt auch in diesem Jahr Lesetaschen an alle Garbsener Grundschüler. Den Auftakt machte die Klasse 1a aus Osterwald. Die Ehrenamtlichen beteiligen sich auch am Kulturzelt der Region auf dem Rathausplatz - mit dem Projekt "Lauschaktion".