Geheime Abstimmung: Vertagt der Rat das Thema Bäder am Montag nicht, werden Politiker voraussichtlich wieder geheim über das Zentralbad abstimmen - genau so wie am 12. Dezember.© Archiv/Bernd Riedel

| Markus Holz

Garbsen

Rat kommt beim Thema Bäder ins Schwimmen

Was entscheidet sich eigentlich am Montag im Rat in Sachen Bäder? Den Überblick zu behalten fällt im Moment schwer. Vielleicht passt (noch) gar nichts, vielleicht gibt's einen neuen Beschluss - oder einen alten. Der Versuch einer Einordnung.