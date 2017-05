Die Polizei sucht Unfallzeugen.© Symbolbild

| Bernd Riedel

Garbsen

Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall

Ein unbekannter Autofahrer war in der Nacht zum Sonnabend im Birkenweg in Berenbostel in einen Unfall verwickelt, bei dem hoher Schaden entstand. Er flüchtete unerkannt. Zwei beteiligte Wagen wurde wegen Totalschadens abgeschleppt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der einigen Lärm verursacht haben muss.