Das Hallenbad Auf der Horst ist bis zum 13. August wegen dringender Reparatur- und Wartungsarbeiten geschlossen.© Bernd Riedel

| Bernd Riedel

Garbsen

Aussichtsloser Kampf gegen Altersschäden

Von Dornröschenschlaf keine Rede: Das Hallenbad am Planetenring, selbst in Teilen sanierungsbedürftig, wird von Schwimmern und Schulen stark beansprucht, da es nach dem Abriss des Badeparks Berenbostel das einzige Schwimmbad in Garbsen ist. Zurzeit werden dringend notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten ausgeführt. Das Hallenbad ist bis zum 14. August geschlossen.