Auf den Spuren ihrer Familie: Martin Schwartengräber als Hermile, Marek Egert als Simon und Lilli Meinhardt als Jeanne (von links).© falk von traubenberg

Unser Veranstaltungstipp

Wenn der Krieg die Mutter stumm macht

Das Theaterstück "Verbrennungen" führt Zuschauer am Sonnabend, 18. Februar, im IGS-Forum Garbsen in eine Familie in den vom Bürgerkrieg zerstörten Libanon. Es gibt noch Karten.