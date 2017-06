120 Gäste tafeln zusammen mit Musikern und Technikern in zwei Open-air-Restaurants im Grünen.© Markus Holz

| Markus Holz

Garbsen

Brass und Klassik mit Pfeffersauce im Park

Der Koch schwitzt. Die Gäste sitzen an der Tafel im Grünen. Die Marchingband Brass Appeal und das Salonorchester Garbsen zaubern Musik ins Grüne: Tafelfreuden im Stadtpark am Schwarzen See - fast schon traditionell am Pfingstsonnabend. 120 Gäste haben sich diesen besonderen Genuss gegönnt.