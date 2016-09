In Berenbostel haben Diebe einen T4 gestohlen.© Symbolbild / Kai Remmers

| Markus Holz

Berenbostel

Diebe stehlen T4

Autodiebe haben an der Leibnizstraße in Berenbostel in der Nacht zu Dienstag einen 15 Jahre alten VW-Multivan T4 gestohlen.