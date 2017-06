Locker und entspannt, aber nicht lässig: Die Big Band Berenbostel bei der ersten Swing Night.© Markus Holz (Archiv)

Unser Veranstaltungstipp

Swing Night mit der Big Band Berenbostel

Der Jazzclub Garbsen lädt zur zweiten Swing Night in die Ziegeleischeune bei Möbel Hesse ein. Die Big Band Berenbostel spielt am Freitag, 18. August, ab 20 Uhr tanzbaren Swing. Tanzen ist nicht nur ausdrücklich erwünscht, das Tanzcentrum Kressler bietet vorab auch einen Einführungsworkshop an.