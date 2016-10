In einem Flüchtlingscamp in Mazedonien treffen Florian Volz (links) und Timo Schmidt den bildenden Künstler Shergo Moussa (Zweiter von links), der seit sechs Monaten mit seiner Familie in dem kleinen Container lebte.© privat

| Bernd Riedel

Garbsen/Leiden

Refugee Roads: Begegnungen im Niemandsland

In Garbsen, in Deutschland überhaupt ist von der sogenannten Flüchtlingskrise nicht viel zu spüren. Auf dem Balkan dafür umso mehr. Florian Volz, Student aus Garbsen, und sein Kommilitone Timo Schmidt haben mit dem Fahrrad die Balkanrouten erkundet - ihre Erfahrungen wollen sie in ein Studienprojekt einfließen lassen. Und sie wollen als Augenzeugen die Öffentlichkeit informieren.