Die Arbeiten an der Baustelle an der Hermann-Löns-Straße sollen zügig wieder aufgenommen werden und noch bis etwa Ende Februar andauern.© Bernd Riedel

| Bernd Riedel

Garbsen/Berenbostel

An der Hermann-Löns-Straße geht's bald weiter

An der Baustelle Hermann-Löns-Straße, wo die Stadtwerke Kabel verlegen wollen, geht es seit Wochen keinen Schritt weiter. Anlieger fragen sich, was werden soll. Antwort: Die Stadtwerke wollen in der nächsten Woche die Arbeiten wieder aufnehmen und bis möglicherweise Ende Februar auch damit fertig werden.