Annette Blöchle und Hans-Jürgen Menzel von der Stadt Garbsen schauen sich einen der neuen Gruppenräume an.© Anke Lütjens

| Anke Lütjens

Garbsen

Kita zieht in ehemalige Förderschule ein

Die Maler sind fertig, die Gruppenräume strahlen in hellen Farben. Nun gehen die Sanitärfachleute in der ehemaligen Förderschule Am Hespe ans Werk. Einen Teil der Schule lässt die Stadt Garbsen zu einer Kindertagesstätte umbauen. Vorgesehen sind drei Gruppen, darunter eine Integrationsgruppe.