Daniel Voigtland (von links), neuer Ortsbrandmeister in Stelingen, Rouven Schmitt, neuer stellvertretender Ortsbrandmeister in Stelingen, Tamara Gerlach, Leiterin der Ordnungsabteilung der Stadt, Oliver Beermann, zukünftiger stellvertretender Ortsbrandmeister in Frielingen, René Zimmermann, neuer Ortsbrandmeister in Frielingen, Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker und Erster Stadtrat Walter Häfele.© Benjamin Behrens